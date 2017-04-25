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Главная » Страна » Украина пока не будет прекращать энергоснабжение ОРДО
Ситуация в Донбассе

Украина пока не будет прекращать энергоснабжение ОРДО

Украина пока не будет прекращать энергоснабжение ОРДО
Фото из открытых источников

Сначала необходимо провести новую линию электропередачи к Авдеевке

25.04.17 749
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Государственная компания "Укрэнерго" не будет прекращать энергоснабжение оккупированной части Донецкой области до завершения строительства новой линии электропередач к Авдеевке. Об этом сообщил в  Facebook и. о. главы компании Всеволод Ковальчук.

"Решение о прекращении перетоков (электроэнергии на территорию ОРДО, - ред.) не принято, так как остается не решенным вопрос по городу Авдеевке. В ближайшее время должно завершиться строительство компанией "ДТЭК – Высоковольтные сети" нового фрагмента линии 110 кВ, которая обеспечит другой источник для города Авдеевка. После этого встанет вопрос относительно продления или не продления энергоснабжения в отдельные районы Донецкой области", - сказал Ковальчук.

Комментируя прекращение энергоснабжения оккупированной части Луганской области, Ковальчук сообщил, что за все время проведения АТО Украина не получала оплату за поставленную электроэнергию на неконтролируемые территории, что и стало одной из причин отключения электроснабжения.

Ковальчук также сообщил, что отключению от энергоснабжения отдельных районов Луганской области предшествовала работа по обеспечению альтернативными источниками энергии подконтрольных украинским властям населенных пунктов области, которые получали электроэнергию с неконтролируемых территорий.

Напомним, ООО "Луганское энергетическое объединение" с 25 апреля согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок" прекратило поставки электроэнергии в неконтролируемую часть Луганской области.

 

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