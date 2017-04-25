Омелян хочет возобновить пассажирские перевозки по Днепру

Министерство инфраструктуры работает над восстановлением полноценного пассажирского сообщения по реке Днепр. Об этом заявил глава министерства Владимир Омелян во время инспекции готовности столичного причала к открытию, передает пресс-служба ведомства.

"После инициативы восстановить судоходство на реках частные компании все больше и больше инвестируют в реку. Это не только пассажирские, но и грузовые перевозки, что позволит нам разгрузить дороги, и для чего крайне важным является принятие закона о внутренних водных путях", - сказал Омелян.

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Он добавил, что министерство максимально оказывает помощь и поддержку киевским властям в восстановлении речной инфраструктуры в столице.

"Был отремонтирован ряд пароходов, отремонтированы причальные стенки, мы имеем возможность комфортно добраться до реки... Мы видим, сейчас ремонтируется набережная, это - заслуга города", - отметил Омелян.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в Украине может появиться полноценный автобан, который соединит Одессу с польским Гданьском.