В автокатастрофах за последние три года погибло больше украинцев, чем на войне

На украинских дорогах погибли 12,4 тыс. человек, искалечены более 100 тысяч

За последние три года в дорожно-транспортных происшествиях погибло больше украинцев, чем за всю войну в Донбассе.

Об этом сегодня, 25 апреля, на заседании коллегии Министерства внутренних дел рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНИАН.

"За последние три года и три месяца погибли 12,4 тыс. человек на дорогах, искалечены более 100 тыс. человек. Я даже не могу сказать, что это - статистика. Это просто ужасные цифры, с которыми мы не можем с вами мириться", - заявил премьер.

По его словам, специалисты разрабатывают решения для исправления такой ситуации.

"Поэтому глубоко убежден, что мы должны уделить этому вопросу больше внимания - именно безопасности на дорогах нашего государства. И такая группа сегодня работает над тем, чтобы наработать необходимые решения, которые могут быть приняты на уровне правительства, и, возможно, изменения в законодательство, касающиеся безопасности дорожного движения", - сказал Гройсман.

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Отметим, что по данным штаба АТО за три года проведения антитеррористической операции в Донбассе (с 14 апреля 2014 года) погибли 2652 военных и еще 9578 получили ранения различной степени тяжести.

В то же время, как сообщали в МИД Украины, с начала российской агрессии, датой которой названо 20 февраля 2014 года, украинский народ потерял более 9,8 тыс. человек убитыми, что тоже значительно меньше, нежели потери на украинских дорогах.

