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Видео Возле посольства России в Киеве появилась "пропасть"

<span class="label red">Видео</span> Возле посольства России в Киеве появилась "пропасть"
Фото: facebook.com/KRYM.SOS

Она символизирует пропавших в оккупированном Крыму активистов

25.04.17 3347
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Во вторник у Посольства Российской Федерации в Киеве в рамках акции "Где Эрвин?" активисты нарисовали  граффити-пропасть, символизирующую пропавших в Крыму людей. Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Как вы видите - это пропасть, которую мы нарисовали перед посольством. Пропасть, в которую кидают людей и они пропадают. Это пропасть неизвестности, в которой находятся родители, родственники этих пропавших людей, пропасть безвыходности для большинства политических дел, которые штампуют на территории Крыма", - рассказала координатор "КрымSOS" Тамила Ташева.

По ее словам, это уже десятая по счету акция, которая проводится под Посольством Российской Федерации.  

"Акция посвящена всем насильственным исчезновениям на территории Крыма. Впервые мы вышли на нее с Эрвином Ибрагимовым - членом исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар, членом регионального меджлиса крымских татар в Бахчисарае. На данный момент нам известно о 19 пропавших без вести, последний из них - Резван Абдураимов... Большинство пропавших - это этнические крымские татары", - отметила Ташева.

Она сообщила, что всего за период оккупации в Крыму пропали 43 человека, из которых шестеро обнаружены мертвыми, а судьба 19 человек остается неизвестной.

"Мы надеемся, что в ближайшее время станет известно, где находятся эти люди. И родители, родственники пропавших узнают, где их родные. А пока главное, что мы продолжаем говорить: людей необходимо не только найти, но и наказать тех, кто виновны в преступлениях" - подчеркнула координатор "КрымSOS".

По ее словам, общественников беспокоит, что в России не ведется эффективного расследования по факту исчезновения людей, а по некоторым исчезновениям даже не открывались уголовные дела.

Ташева сообщила, что ее организация планирует в мае поехать в Женеву и передать все факты насильственных исчезновений людей в Крыму в рабочую группу международной правозащитной организации.  

По завершению акции возле условной 3D-пропасти, выросла горка камней, на каждом из которых были написаны фамилии всех 19 пропавших в Крыму людей.

Впервые акция "Где Эрвин?" прошла в Киеве в июле 2016 года. С тех пор она ежемесячно проводится у стен Посольства Российской Федерации. Активисты обращаются к власти РФ с вопросом о местонахождении пропавших крымчан и требуют расследования исчезновений.   

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