Во вторник у Посольства Российской Федерации в Киеве в рамках акции "Где Эрвин?" активисты нарисовали граффити-пропасть, символизирующую пропавших в Крыму людей. Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Как вы видите - это пропасть, которую мы нарисовали перед посольством. Пропасть, в которую кидают людей и они пропадают. Это пропасть неизвестности, в которой находятся родители, родственники этих пропавших людей, пропасть безвыходности для большинства политических дел, которые штампуют на территории Крыма", - рассказала координатор "КрымSOS" Тамила Ташева.

По ее словам, это уже десятая по счету акция, которая проводится под Посольством Российской Федерации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец Лугин в СИЗО Симферополя объявил сухую голодовку

"Акция посвящена всем насильственным исчезновениям на территории Крыма. Впервые мы вышли на нее с Эрвином Ибрагимовым - членом исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар, членом регионального меджлиса крымских татар в Бахчисарае. На данный момент нам известно о 19 пропавших без вести, последний из них - Резван Абдураимов... Большинство пропавших - это этнические крымские татары", - отметила Ташева.

Она сообщила, что всего за период оккупации в Крыму пропали 43 человека, из которых шестеро обнаружены мертвыми, а судьба 19 человек остается неизвестной.

"Мы надеемся, что в ближайшее время станет известно, где находятся эти люди. И родители, родственники пропавших узнают, где их родные. А пока главное, что мы продолжаем говорить: людей необходимо не только найти, но и наказать тех, кто виновны в преступлениях" - подчеркнула координатор "КрымSOS".

По ее словам, общественников беспокоит, что в России не ведется эффективного расследования по факту исчезновения людей, а по некоторым исчезновениям даже не открывались уголовные дела.

Ташева сообщила, что ее организация планирует в мае поехать в Женеву и передать все факты насильственных исчезновений людей в Крыму в рабочую группу международной правозащитной организации.

По завершению акции возле условной 3D-пропасти, выросла горка камней, на каждом из которых были написаны фамилии всех 19 пропавших в Крыму людей.

Впервые акция "Где Эрвин?" прошла в Киеве в июле 2016 года. С тех пор она ежемесячно проводится у стен Посольства Российской Федерации. Активисты обращаются к власти РФ с вопросом о местонахождении пропавших крымчан и требуют расследования исчезновений.