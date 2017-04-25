Высший совет правосудия люстрировал судью Верховного суда

Высший совет правосудия уволил с должности судью Верховного суда Игоря Самсина за нарушение требований относительно несовместимости, сообщает пресс-служба ВСП.

Высший совет правосудия рассмотрел дело о несовместимости работы в отношении Игоря Самсина, открытое по обращениям Минюста. В результате судью ВСУ уволили с должности за то, что он с 16 сентября 2010 по 11 апреля 2014 года занимал должность председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Докладчик по этому вопросу – член Высшего совета правосудия Наталья Волковицкая сообщила, что указанные в обращениях Министерства юстиции Украины основания относительно запрета занимать должность судьи, в частности нарушения судьей требований относительно несовместимости, нашли подтверждение во время проверки.

Напомним, согласно закону "Об очищении власти" Игорь Самсин подпадал под люстрацию как чиновник, работавший во времена правления президента Виктора Януковича.