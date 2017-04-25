Аваков: Украденный "Апостол" хотели продать в Россию

Уникальную раритетную книгу "Апостол", похищенную из Национальной библиотеки Украины им. В. Вернадского в Киеве, пытались продать в Россию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"По имеющейся информации – была попытка продажи книги в Российскую Федерацию", - добавил министр.

Почти год департамент криминальной разведки Нацполиции совместно с департаментом защиты национальной государственности СБУ вел кропотливую работу по розыску раритета. В том числе были организованы сложные оперативные мероприятия, отработаны связи возможных подозреваемых и посредников, проведено внедрение оперативников в среду похитителей.

"Четверо фигурантов дела задержаны полицией в одном из ресторанов в центре Киева при попытке продать похищенную книгу. Изначально "продавцы" запросили 150 тысяч долларов, но сошлись на 100 тысячах. Однако, поскольку торговались они с сотрудниками полиции, в результате получат не деньги, а срок!", - написал Аваков.

Напомним, львовский "Апостол" Ивана Федорова был издан тиражом около 1-1,2 тыс. экземпляров, в настоящее время известно примерно о 120 сохранившихся экземплярах. При этом в фондах Национальной библиотеки им. Вернадского хранится 5 экземпляров, но все они неполные. Кроме того, экземпляры книги есть в книгохранилищах Львова, Харькова, Днепропетровска, а также в других странах – Беларуси, Польше, Болгарии, РФ, США и других стран. Книга издана в крупном формате, оригинальное издание состояло из 278 листов, включая 264 пронумерованных.

В мае 2016 года один из экземпляров книги похитили из Национальной библиотеки им. Вернадского.