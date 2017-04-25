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Суд оставил под арестом счета Киевского метрополитена

Суд оставил под арестом счета Киевского метрополитена
Киевское метро / Фото: veroyatno.com.ua

Метрополитен должен компании "Укррослизинг" почти 2 млрд грн за покупку вагонов в 2009 году

25.04.17 138
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Высший хозяйственный суд Украины принял решение оставить под арестом счета Киевского метрополитена по делу о задолженности перед компанией "Укррослизинг". В то же время суд отказал в требовании компании о взыскании пени с метрополитена на сумму в 42 млн грн. Об этом сообщается пресс-служба метрополитена.

В пресс-службе метро заявили, что из-за ареста средств предприятие не в состоянии закупать запчасти и оборудование для проведения ремонтов.

"Складывается угрожающая ситуация с выплатой заработной платы работникам, что может привести к социальной напряженности в коллективе. Городские власти делают все возможное для недопущения транспортного коллапса в городе. Столичный метрополитен, несмотря на трудности, сейчас работает в штатном режиме", - говорится в сообщении метрополитена.

Напомним, в 2009 году столичные власти заключили договор о приобретении 100 вагонов метро на условиях финансового лизинга с компанией "Укррослизинг". В период с 2010 по 2013 г. Киев задолжал этому предприятию почти 2 млрд грн.

16 марта счета подземки были арестованы в соответствии с решением Киевского апелляционного хозяйственного суда.

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