Уволился судья, который должен был судить Януковича

Высший совет правосудия уволил судью Оболонского районного суда Киева Дмитрия Камбулова, назначенного для рассмотрения дела беглого экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.
Камбулова уволили в связи с подачей заявления об отставке. Вместе с ним ВСП по той же причине уволил ее 12 судей.
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Напомним, уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича должна была рассматривать коллегия из трех судей Оболонского районного суда Киева в составе председателя суда Владислава Девятко, его заместителя Дмитрия Камбулова и судьи гражданско-административной коллегии судей Максима Титова.