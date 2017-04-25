КГГА обещает не допустить остановки метро из-за ареста счетов

Столичные власти надеются, что СНБО наложит санкции на компанию, которой метрополитен задолжал 2 млрд грн

Существуют риски, связанные с арестом всех счетов Киевского метрополитена, который суд обязал выплатить компании "Укррослизинг" почти 2 млрд грн, но городская власть делает все возможное для того, чтобы не допустить остановки метро.

Об этом заявил первый заместитель председателя киевского мэра Геннадий Плис, передает пресс-служба КГГА.

"Мы уверены, что нам удастся держать ситуацию под контролем. Но состояние дел с сегодняшним решением действительно сложное", – отметил Плис.

Первый заместитель председателя КГГА отметил, что письма, направленные во все правоохранительные органы, высшие органы власти и СНБО, могут все же позволить получить решение от Совета национальной безопасности и обороны Украины компании "Укррослизинг" в список санкций. Это, со своей стороны, позволит городу не выплачивать деньги.

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"Относительно людей, которые получают зарплату на предприятии – конечно, это принятое сегодня судом решение усложняет любые процессы, связанные не только с выплатой зарплат, но и в целом с функционированием метрополитена. Но мы приложим все усилия для того, чтобы зарплата выплачивалась, сделаем все возможное для того, чтобы не допустить такую ситуацию", – заверил Геннадий Плис.

В КГГА убеждены, что только Совет нацбезопасности может действительно решить этот вопрос.

Напомним, в 2009 году столичные власти заключили договор о приобретении 100 вагонов метро на условиях финансового лизинга с российской компанией "Укррослизинг". В период с 2010 по 2013 Киев задолжал этому предприятию почти 2 млрд грн.

16 марта счета подземки были арестованы в соответствии с решением Киевского апелляционного хозяйственного суда.