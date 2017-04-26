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АТО: Погибли трое наших бойцов, четверо ранены
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Ситуация в Донбассе

АТО: Погибли трое наших бойцов, четверо ранены

Враг провел 65 обстрелов, украинский военные стреляли в ответ

26.04.17 127
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Ситуация в районе проведения антитеррористической операции обострилась. За минувшие сутки российско-террористические войска 65 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Трое украинских защитников погибли, еще четверо – получили ранения. В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие ответного огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. 

На донецком направлении огнем минометов калибра 120 мм, вооружения БТР, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал наши опорные пункты вблизи Песок. 120-миллиметровые минометы применил в районе Опытного и Луганского. По защитникам Авдеевки и Каменки бил из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По защитникам шахты "Бутовка" открывал огонь из минометов калибра 82 мм. Из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник бил по нашим воинам в районе Троицкого и Зайцево, а позиции под Новгородским обстрелял из пулеметов и зенитной установки ЗУ-23-2. Вооружение БМП враг применил неподалеку Верхнеторецкого. Вблизи Авдеевки и Новгородского активно действовали снайперы противника.

На мариупольском направлении из 120-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов враг вел огонь по нашим позициям в Новотроицком. Морских пехотинцев рядом с Водяным и Гнутово накрывал огнем минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а против защитников Марьинки применил 82-миллиметровые минометы. По опорным пунктам ВСУ в районе Красногоровки противник бил из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а вблизи Широкино и Павлополя – из гранатометов и стрелкового оружия. Против морских пехотинцев под Водяным и Широкино враг применил также вооружение БМП. Под Новотроицким активность проявляли вражеские снайперы.

На луганском направлении огнем артиллерийских систем калибра 122 мм, зенитных установок ЗУ-23-2, вооружения БТР и противотанковых гранатометов подразделения российско-оккупационных войск накрывали наши опорные пункты вблизи Новоалександровки. Минометы калибра 82 мм противник применил в районе населенного пункта Желтое, а из гранатометов различных систем обстрелял наши позиции неподалеку Крымского и Попасной. Из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БТР враг бил по защитникам Новозвановки.

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