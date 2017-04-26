Состоялся очередной удачный этап испытаний украинского ракетного комплекса "Ольха". Об этот КБ "Луч" сообщило на своей странице в Facebook.
Комплекс превосходит "Точку-У" (максимальная дальность поражения 120 км). Все составляющие для производства "Ольхи" — отечественные, включая новую систему управления, новое ракетное топливо и новую боевую часть.
Одна из особенностей — система управления ракетой, она предусматривает коррекцию полета ракеты за счет импульсных двигателей. Ракета способна нести различные боевые части в зависимости от назначения.
Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел тестирование мобильного командного пункта, управляя очередными испытательными ракетными пусками со своего рабочего места.