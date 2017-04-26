Нафтогаз снизит цены на газ для промышленности с мая

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" с 1 мая текущего года снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 2,8% по сравнению с апрелем – до 7 456,8 грн с 7 675 грн за тыс. кубометров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным "Нафтогаза", максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 мая будут снижены на 2,7% – до 8 282,4 грн с 8 516,4 грн за тыс. кубометров.

Как отметили в компании, ценовые предложения Нафтогаза дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Если покупатель не имеет задолженности перед Нафтогазом или будет приобретать не менее 50 млн кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена топлива. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены на топливо указаны с учетом НДС и тарифов на транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.

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Напомним, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.

В апреле 2017 года Нафтогаз снизил минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 10,3% по сравнению с мартом 2017 года – до 7 675,2 грн за тыс. куб. м, а также максимальные цены – на 9,7%, до 8 516,4 за тыс. куб. м.