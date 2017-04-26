Опытный образец нового РПГ представлен украинским военным

Киевский завод "Маяк" презентовал военным опытный образец нового ручного противотанкового гранатомета РПГ-М7, изготовленный предприятием в рамках программы импортозамещения. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Презентация состоялась во вторник, 25 апреля, на военном полигоне в Житомирской области.

По данным разработчика, новый РПГ-М7 предназначен для борьбы с бронетанковой техникой противника на средних и ближних расстояниях. Дальность поражения нового вооружения - до 0,5 км, скорострельность - 6 выстрелов/минута.

Как отмечается в сообщении, в рамках прошедшей на военном полигоне презентации нового украинского РПГ, ПАО "Завод "Маяк" также были успешно завершены тактические стрельбы произведенного в последние годы в рамках участия в программе перевооружении ВСУ вооружения: минометов различных калибров, реактивных гранатометов, пулеметов, автоматов, снайперских винтовок.

"Особое внимание военных было приковано к 120 мм миномету "Молот". Это оружие разработано и изготовлено для ВСУ исключительно из украинских деталей по стандартам НАТО, имеет высокие показатели кучности и ресурса ствола, для которого использовали новейшие украинские сплавы. Сегодня уже более 300 "Молотов" переданы в войска", - отмечает пресс-служба.

Напомним, в СНБО показали, как модернизировали ВСУ за последние три года.