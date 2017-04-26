В Киев вернулась экспедиция Национального антарктического научного центра

Целый год 12 ученых разных профилей из разных центров и институтов находились на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде на острове Галиндез. В составе 21-й Украинской антарктической экспедиции они изучали погоду, растения и животных. О том, как прошла зимовка и какие данные собрали, полярники рассказали 25 апреля в Национальном антарктическом научном центре.

По словам директора Национального антарктического научного центра Валерия Литвинова, нынешней экспедиции, как собственно и всем предыдущим, пришлось работать в крайне сложных условиях. Причем суровый холодный климат тут играет не первостепенную роль.

"9 месяцев в год станция не имеет связи с внешним миром. На ней даже нет аэродрома. Поэтому все поставленные задачи ученым приходится выполнять самостоятельно, и они с ними успешно справились", − отчитывается Валерий Литвинов.

Его коллеги из центра добавляют: самая существенная проблема – отсутствие Интернета. Вся коммуникация осуществляется через спутниковую связь. Из-за этого возникают определенные ограничения в общении с родными, доступе к мировым базам данных и интернет-ресурсам, которые часто могут быть полезными. Решением этого вопроса в ближайшем будущем должны заняться специалисты КПИ.

Эта экспедиция состояла исключительно из мужчин. Половина из них на Южном полюсе побывали впервые. Причем, большинство из них заявили, что, несмотря на холод, массу ограничений и полную изоляцию, вернулись бы туда еще раз.

"Антарктика - очень интересное место для работы биолога. Там нет антропогенного влияния на среду. Ученые находят новые виды животных и растений. Это важно для мировой науки, а не только для украинской науки", − утверждает биолог Александр Савицкий.

В большинстве своем данные, которые ученые собрали за время вахты, для обывателя покажутся слишком сложными и скорее всего ничего не скажут. Их передадут в научно-исследовательские центры, там обработают и уже после этого они сложатся в понятную и любопытную картинку.

Из занятных фактов зимовники сообщили: средняя температура на полюсе – минус 27, минимальная – минус 32,4. В этом году на станции выпало 265 сантиметров снега. Это на 50 см больше, чем в прошлом году – рекорд за последние 10 лет. Поэтому пингвинам пришлось гнездиться прямо на снегу и в этом году они вывели потомство чуть позже. Кстати, маленькие пингвинята не боятся людей, но трогать их нельзя.

Еще Дмитрий Луценко из Харьковского института криобиологии и криомедицины заявил: неправда, что Антарктида – белый мертвый материк. На нем есть острова, где растет трава. Из нее очень любят вить гнезда птицы.

Любовь Сидоренко