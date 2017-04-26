В Кабмине анонсировали "перезагрузку" девяти министерств

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал начало масштабной программы реформирования министерств украинского правительства. Об этом он сообщил в ходе заседания правительства, передает РБК-Украина.
"Мы начинаем масштабную программу - системную реформу министерств украинского правительства", - заявил Гройсман.
К осени реформированию подвергнутся 9 министерств.
"Осенью, думаю, мы выйдем на это решение и в рамках этих министерств, через публичные конкурсы необходимо будет сформировать достаточно конкурентоспособную заработную плату, и мы приведем в работу украинских министерств в украинском правительстве 1 тысячу специалистов", - отметил глава правительства.
9 міністерств будуть перезавантажені,щоб якісно виконувати завдання. Прийдуть молоді професійні ефективні люди,дадуть новий поштовх реформам— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 26 апреля 2017 г.