Суд РФ приговорил крымского татарина Зейтуллаева к 12 годам

Российский суд приговорил фигуранта так называемого "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева к 12 годам колонии строгого режима. Об этом в Facebook сообщил российский активист Владислав Рязанцев.
"Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима крымского татарина Руслана Зейтуллаева, обвиняемого в организации в Крыму ячейки "Хизб ут-Тахрир". Поддержать Зейтуллаева пришли более 20 человек", - написал Рязанцев.
Сославшись на адвоката Эдема Семедляева, он сообщил, что сегодня, 26 апреля, Руслан Зейтуллаев прекращает голодовку, которую держал 22 дня.
Напомним, Руслан Зейтуллаев 4 апреля объявил голодовку, требуя прекратить политические репрессии против крымских татар, передать всех незаконно заключенных на материковую Украину и допустить к нему украинского консула. Против него сфабриковали уголовное дело по обвинению в терроризме и назвали его "организатором ячейки "Хизб ут-Тахрир". Зейтуллаев приговорен военным судом к семи годам колонии. Однако Верховный суд РФ посчитал наказание недостаточным и отправил сфабрикованное производство на пересмотр в суд Ростова-на-Дону. Общество "Мемориал" признало его политзаключенным.