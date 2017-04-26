Ryanair договорился с аэропортом Борисполь, - Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил об успешном завершении переговоров крупнейшего европейского лоукостера Ryanair с международным аэропортом "Борисполь" об осуществлении рейсов.
Об этом он сообщил журналистам перед заседанием Кабинета министров, передают украинские СМИ.
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"Они будут летать из Борисполя и Львова. Вчера были успешные переговоры этих аэропортов с руководством компании Ryanair. Мы продолжаем роботу по графику", - сказал министр.
По его словам, авиакомпания начнет осуществлять полеты в конце сентября.
Напомним, ранее сообщалось, что международный аэропорт "Киев" временно приостановил диалог с Ryanair из-за несоответствия ценовых требований авиакомпании возможностям аэропорта.