Треть прошлогодних дорожных работ не соответствуют техстандартам, - Новак

Работы, проведенные в 2016 году на дорогах Украины, почти на треть не соответствуют техническим стандартам.

Об этом сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак, выступая на заседании Кабинета министров Украины в Киеве в среду.

"Мы провели проверки по всем работам за 2016 год, 30% не соответствуют техническим стандартам. Это обязанность подрядчиков – устранить все технические дефекты, у них есть срок до конца мая", - цитирует "Интерфакс - Украина" чиновника.

По словам Новака, в Украине будет работать так называемая техническая полиция качества, и без ее вердикта Укравтодор просто не будет платить за выполненные работы.

Напомним, Укравтодор анонсировал создание "черного списка" подрядчиков дорожных работ.