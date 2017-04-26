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Главная » Страна » Энергоблок Трипольской ТЭС переведут на газовый уголь, - Насалик

Энергоблок Трипольской ТЭС переведут на газовый уголь, - Насалик

Энергоблок Трипольской ТЭС переведут на газовый уголь, - Насалик
Трипольская ТЭС / Фото из открытых источников

Через 3-4 месяца

26.04.17 71
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Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик анонсировал перевод 4-го энергоблока Трипольской тепловой электростанции (ТЭС) на работу на газовом угле в ближайшие месяцы. Об этом он сообщил в ходе заседания правительства, передает РБК-Украина.

"Возможно, это инсайдерская информация, мы разработали и готовы практически через 3-4 месяца перевести 4-й блок Трипольской ТЭС на газовую группу угля", - сказал Насалик.

Напомним, 5 апреля 2017 года Трипольская теплоэлектростанция прекратила производство электроэнергии с целью экономии антрацитового угля.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины подало на рассмотрение Кабинета министров проект решения о запрете ввоза угля из России.

Ранее министр заявил, что импорт угля из Соединенных Штатов Америки должен полностью покрыть потребность Украины в антраците. Договоренности о поставках угля из США планируется достичь до конца апреля.

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