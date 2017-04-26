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Новости компаний У сети АЗС «Параллель» сменился руководитель

<span class="label">Новости компаний</span> У сети АЗС «Параллель» сменился руководитель

Прежний генеральный директор Елена Хилиенко возглавит коммерческий комитет  Набсовет компании

26.04.17 138
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Решением общего собрания участников ООО «Параллель-М ЛТД», 25 апреля 2017 года в компании «Параллель» произошла смена генерального директора. Елена Хилиенко, руководившая компанией с марта 2011 года, возглавит коммерческий комитет Наблюдательного совета «Параллели».

Новым руководителем компании «Параллель» станет Христо Иванчев. Ранее Христо занимал должность исполнительного директора компании «Gulf» (Грузия), в 2006-2009 гг. занимал должность генерального директора  компании «Shell Retail JV Ukraine».

«За 6 лет совместной работы нам удалось построить современную, динамичную и устойчивую к любым кризисам компанию. Вызовы, с которыми мы столкнулись в 2014-2015 гг., даже по мировым меркам были грандиозными. Однако благодаря созданному за годы работы запасу прочности, инновационным подходам в организации бизнес-процессов, высококачественному антикризисному менеджменту и самоотверженной работе коллектива, мы выстояли и обеспечили условия для дальнейшего роста «Параллели»», - отметила Елена Хилиенко.

«Моя задача, как руководителя, - сохранить и приумножить достижения компании «Параллель» во всех сферах ее деятельности. Это и система контроля качества топлива, и расширение сети АЗС, и внедрение новых сервисов, и обучение персонала. Эффективное объединение накопленных знаний и опыта с новыми идеями и подходами позволит нам продолжить стабильное развитие. Существующий в компании потенциал позволяет нам смотреть в будущее уверенно и с оптимизмом», - подчеркнул Христо Иванчев.

Справка:

Сегодня топливо ТМ «Параллель» реализуется на 61 АЗК в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях (кроме районов, неподконтрольных украинской власти). В 2014-2015 гг. работа сети на территориях, не подконтрольных Украине, была полностью прекращена после утраты компанией контроля над активами – автозаправочными комплексами, нефтебазами и автопарком. В течение 2014-2016 гг. «Параллель» организовала полноценное функционирование бизнеса на подконтрольной Украине территории. В частности, в г. Запорожье был переведен управляющий офис компании, закуплены новые бензовозы и газовозы, начат прием и хранение нефтепродуктов на нефтебазе в г.Славянск. В течение 2014-2016 гг. компания восстановила и запустила 12 АЗК под ТМ «Параллель» на контролируемых украинской властью территориях Донецкой и Луганской областей. Также на 6 АЗС-джобберах была возобновлена продажа фирменного топлива «Параллели». А в Запорожской области компания расширила свое присутствие еще на 8 АЗС.  

В 2016 году выручка компании «Параллель» без НДС превысила 4,5 млрд грн, а чистая прибыль составила почти 55 млн грн.

Кроме того, в 2016 году компания «Параллель» перечислила в бюджет Украины и местные бюджеты почти 1,2 млрд. грн. налогов и обязательных платежей.

Также по итогам 2016 года компания «Параллель» вошла в десятку крупнейших импортеров Украины.

Компания «Параллель» реализовала десятки проектов корпоративной социальной ответственности, в частности, в сфере экологии и развития городов присутствия. Последние три года компания «Параллель» активно помогает переселенцам и жителям т.н. «серой зоны» совместно с Гуманитарным штабом Рината Ахметова и другими организациями, осуществляющими гуманитарную помощь.

Уставной капитал ООО "Параллель-М ЛТД" контролирует компания Parallel Nafta LTD, дочерняя компания Группы СКМ.

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