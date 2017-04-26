Новый саркофаг над четвертым энергоблоком ЧАЭС будет в ноябре, - Порошенко

В среду, 26 апреля, президент Украины Петр Порошенко провел встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Чернобыле.

Об этом президент Украины сообщил в Facebook.

Порошенко подчеркнул, что новый саркофаг над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС планируется ввести в эксплуатацию в ноябре.

"30 ноября 2016 года мы торжественно завершили первый этап процедуры надвижения (конфайнмента) на старый саркофаг в штатное положение на 4-й энергоблок, а в ноябре 2017 года, мы планируем введение этого конфайнмента в эксплуатацию", - сказал Порошенко.

Президент поблагодарил международных партнеров Украины за помощь в сооружении конфайнмента и отметил, что срок его эксплуатации - 100 лет.

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Кроме того, Порошенко выразил уверенность, что ни одна страна-агрессор не сможет "втянуть Беларусь в захватническую войну против Украины". Он добавил, что сейчас против Украины ведется необъявленная война.

"Уверен, что белорусско-украинская граница всегда была, есть и будет границей добрососедства, надежного партнерства, мира. И никто никогда нас не поссорит. Я получил подтверждение от президента Беларуси, что никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в захватническую войну против Украины", - сказал Порошенко.

Напомним, Беларусь подписала Таможенный кодекс ЕврАзЭС.