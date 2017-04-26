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Закон об Антикоррупционном суде Рада должна принять до середины июня

Закон об Антикоррупционном суде Рада должна принять до середины июня

Международные эксперты помогают Украине в разработке документа

26.04.17 19
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В представительстве Европейского союза в Украине ожидают принятия Верховной Радой законопроекта об Антикоррупционном суде до середины июня 2017 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ представительства ЕС на соответствующий запрос.

"В соответствии со взятыми Украиной обязательствами перед МВФ, закон о создании Антикоррупционного суда должен быть принят до середины июня 2017 года", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве напомнили, что внесение этого законопроекта в Парламент находится в компетенции украинской власти, в частности, Верховной Рады, правительства и президента. Вместе с тем, говорится в ответе представительства ЕС, международные эксперты помогают Украине в разработке этого документа.

После этого в представительстве ЕС отметили, что закон о судебной системе и статусе судей предусматривает создание Высшего антикоррупционного суда, а имплементация законодательства будет определять мандат, организационную структуру, а также процесс отбора судей Высшего антикоррупционного суда.

"Неофициальная рабочая группа, в состав которой входят члены международных донорских организаций и эксперты гражданского общества, разработала некоторые предложения по созданию этого суда, сфокусировав особое внимание на взаимодействии этого нового суда с существующей судебной системой, процедуре отбора судей, а также гарантиях безопасности и беспристрастности, которые должны регулировать этот процесс", - добавили в представительстве, подчеркнув, что ЕС причастен к некоторым из этих дискуссий через своих представителей или финансируемые Евросоюзом проекты в сфере правосудия и борьбы с коррупцией.

Кроме того, в диппредставительстве заявили, что создание Антикоррупционного суда не просто является частью общей судебной реформы в стране, но и имеет особое значение для устойчивости и успеха в борьбе с коррупцией.

Напомним, глава Верховного суда выступил против создания антикоррупционного суда.

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