Президент подписал закон об изменении правил движения автомобилей на перекрестках

Это позволит снизить аварийность на перекрестках, где организовано круговое движение

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который устанавливает, что на перекрестках с круговым движением приоритет имеют автомобили, которые уже едут по кругу. Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

За соответствующие изменения депутаты проголосовали 4 апреля.

По словам автора инициативы народного депутата Михаила Папиева, принятие закона позволит снизить аварийность на перекрестках, где организовано круговое движение.

Объясняя необходимость таких изменений, депутат пожаловался, что сейчас не на всех автодорогах есть дорожная разметка и знаки, также в каждом городе действует свое правило пересечения перекрестков с круговым движением, а это провоцирует аварийность на таких участках. Поэтому было решено унифицировать правила движения на таких перекрестках.