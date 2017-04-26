На ликвидацию последствий взрывов в Балаклее выделено 45 млн грн

Кабинет министров Украины выделил 45 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожара на арсенале возле Балаклеи Харьковской области.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив в ходе заседания сообщил, что средства будут выделены в ответ на соответствующее обращение Харьковской ОГА.
Напомним, в ночь на 23 марта в райцентре Балаклея Харьковской области вспыхнул пожар на складах боеприпасов, взрывчатка начала детонировать.