Правительство ввело формулу расчета цены газа для населения

Кабинет министров Украины установил формулу расчета стоимости газоснабжения бытовых потребителей и религиозных учреждений с учетом стоимости транспортировки и распределения газа.
Соответствующий документ о корректировке постановления Кабмина №187 от 22 марта 2017 года (о специальных обязательствах, PSO) принят на заседании правительства в среду.
Согласно его тексту, стоимость газоснабжения бытовых потребителей будет определяться как сумма оптовой цены использованного газа, стоимости поставки, транспортировки и распределения газа. При этом последние две составляющие должны основываться на тарифах, установленных Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Напомним, Гройсман пообещал получателям субсидий до 700 грн наличными.