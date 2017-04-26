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Главная » Страна » У Макрона подтвердили хакерскую атаку на серверы предвыборного штаба

У Макрона подтвердили хакерскую атаку на серверы предвыборного штаба

У Макрона подтвердили хакерскую атаку на серверы предвыборного штаба
Фото ВВС

В марте сервера были мишенью хакеров, по крайней мере, пять раз

26.04.17 43
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В команде кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона подтвердили хакерскую атаку на серверы предвыборного штаба кандидата.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Le Figaro.

В частности, штаб ссылается на отчет IT-компании Trend Micro, которая проводила проверку серверов политсилы Макрона "Вперед".

Так, в марте сервера были мишенью хакеров по крайней мере, пять раз, атаки были направлены против членов команды Макрона.

Ранее появились сообщения, что серверы штаба Макрона подверглись атакам хакеров, которые связанны с российской разведкой.

Напомним, первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля. Согласно окончательным данным голосования, независимый кандидат Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, кандидат ультраправых Ле Пен заручилась поддержкой 21,53% голосов избирателей.

Таким образом, именно Макрон и Ле Пен проходят во второй тур выборов президента, который состоится 7 мая.

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