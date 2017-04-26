Украина поможет Молдове 10 млн грн

Кабинет министров Украины одобрил предоставление Молдове гуманитарной помощи на сумму 10 млн грн для ликвидации последствий непогоды.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 26 апреля.
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Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив отметил, что средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета Украины для ликвидации последствий сложных погодных условий, сложившихся в Молдове 20-22 апреля.
Напомним, из-за непогоды без электричества остались около 220 населенных пунктов на юге и в центре Молдовы.