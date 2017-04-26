САП требует отмены решения суда по Мартыненко

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала решение следователя судьи Соломенского райсуда Киева об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко.

"26 апреля прокуроры САП подали в Апелляционный суд Киева жалобу на решение следственного судьи Соломенского суда от 22 апреля 2017 года об избрании меры пресечения Николаю Мартыненко", - сообщила САП в Facebook.

Руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что с юридической точки зрения избранная мера пресечения не соответствует ни тяжести совершенного преступления, ни заявленным в ходатайстве рискам, которые значительно шире, чем было озвучено в заседании.

"Ничем существенным, кроме репутационных рисков, указанная мера пресечения не грозит поручителям. Максимальный размер штрафа в случае невыполнения обязанностей подозреваемым - 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – 80 тысяч гривень, которые еще не так просто взыскать, учитывая дополнительные гарантии независимости народных избранников. И это при том, что Николай Мартыненко подозревается в организации завладения средствами в сумме более 17 миллионов долларов", - пояснил Холодницкий.

Напомним, НАПК оценит действия министров, взявших Мартыненко на поруки.