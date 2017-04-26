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САП требует отмены решения суда по Мартыненко

САП требует отмены решения суда по Мартыненко
Назар Холодницкий / Фото: 112.ua

Холодницкий заявил, что избранная мера пресечения экс - народному депутату не соответствует тяжести совершенного преступления

26.04.17 382
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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала решение следователя судьи Соломенского райсуда Киева об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко.

"26 апреля прокуроры САП подали в Апелляционный суд Киева жалобу на решение следственного судьи Соломенского суда от 22 апреля 2017 года об избрании меры пресечения Николаю Мартыненко", - сообщила САП в Facebook.

Руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что с юридической точки зрения избранная мера пресечения не соответствует ни тяжести совершенного преступления, ни заявленным в ходатайстве рискам, которые значительно шире, чем было озвучено в заседании.

"Ничем существенным, кроме репутационных рисков, указанная мера пресечения не грозит поручителям. Максимальный размер штрафа в случае невыполнения обязанностей подозреваемым - 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – 80 тысяч гривень, которые еще не так просто взыскать, учитывая дополнительные гарантии независимости народных избранников. И это при том, что Николай Мартыненко подозревается в организации завладения средствами в сумме более 17 миллионов долларов", - пояснил Холодницкий.

Напомним, НАПК оценит действия министров, взявших Мартыненко на поруки.

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