Одесским улицам вернули советские названия

В среду, 26 апреля, Одесский городской совет в ходе сессии утвердил названия 1531 топонима (улиц, переулков, проспектов) на русском и украинском языках, вернув названия части улиц.
Как передает Интерфакс-Украина, решение поддержали 46 депутатов.
В рамках данного решения депутаты имплементировали решение историко-топонимической комиссии горсовета об изменении названий части улиц, которые своим решением переименовал экс-глава Одесской обладминистрации Саакашвили в мае 2016 года.
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В частности, Одессе вернули улицы 25-й Чапаевской дивизии, улица и переулок Бабушкина, улицы Гайдара, Белинского, Бадаева, Терешковой, проспект Маршала Жукова и т.д.
Вместе с тем, ул. Карла Либкнехта стала ул. Небесной сотни, а переулок Либкнехта - переулком Героев Крут, девять Чапаевских переулков - Староказачьими переулками и т.д.
Напомним, Киевскому национальному музею русского искусства вернули прежнее название.