Крупнейший штраф в истории АМКУ выплатила TEDIS, - Луценко

Торговая компания Tedis Ukraine (ранее - "Мегаполис-Украина"), являющаяся крупнейшим табачным дистрибьютором в Украине, оплатила 300 млн гривен штрафа, который был перечислен в госбюджет страны.
Об этом проинформировал на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Он уточнил, что это крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета Украины.
Глава ГПУ также заявил, что в среду, 26 апреля, проходят санкционированные судом обыски у руководителей Tedis.
Он также проинформировал, что Генпрокуратура получила документы о начале процесса изменения бенефициаров компании Tedis - граждан Российской Федерации.
Напомним, детективы НАБУ нашли "след" украинской коррупции в 41-й стране мира.