Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Киеве планируют построить пять центров переработки мусора
В Киеве планируют построить пять центров переработки мусора
Фото: corruptua.org

В Киеве планируют построить пять центров переработки мусора

Сжигать отходы на них не будут

26.04.17 202
0000

Киевская государственная городская администрация предлагает построить в Киеве пять новых центров переработки твердых бытовых отходов. Об этом говорится в Концепции развития сферы обращения с бытовыми отходами в городе Киеве, сообщает сайт городской власти.

В КГГА уже определили 5 локаций, которые могут стать потенциальными площадкам для строительства центров переработки.

Это участки возле завода "Энергия", возле ТЭЦ 6, у полигона № 1, два участка в Киевской области - в северо-западном направлении и на юге области.

Основной задачей центров станет сортировка мусора на ресурсоценные компоненты (пластик, бумага, стекло, железо и т.д.), биомассу и то, что может использоваться как альтернативное топливо. Сжигания отходов не предусмотрено.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, Киев планирует уменьшать количество мусора, который захороняется, и увеличить штрафы за самовольный сброс мусора минимум в 10 раз (сейчас штраф составляет 1700 грн).

"Ежегодно в столице образуется более 1,2 тонн твердых бытовых отходов, и только 11% сортируются и направляются на переработку. Около 22% сжигается на заводе" Энергия ". Все остальное - идет на захоронение на полигоны. Мы ориентируемся максимально перерабатывать мусор", - сказал Пантелеев.

Напомним, власти Киева ведут переговоры с японскими и французскими компаниями, чтобы построить в столице современные мусороперерабатывающие заводы.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
На территории детского сада в Киеве произошел взрывКГГА обещает не допустить остановки метро из-за ареста счетовСуд оставил под арестом счета Киевского метрополитена

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Череп под кожей. Гарвардский профессор о том, что поможет Украине выйти из кризиса 6629
  2. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 7452
  3. Денег нет. Какая пенсионная реформа нужна Украине 4372
  4. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 5214
  5. Главный экспонат. Что общего у статуи бога Тота и обгоревшего на Майдане фонаря 1505
  6. Долгая дорога к звёздам. Космическая одиссея украинца Ярослава Пустового 2088
  7. Благословенная миссия. Почему американка Брия Блессинг поёт на передовой в АТО 2326
  8. Вулкан по имени Сутин. Почему Ральф Дутли всем путешествиям предпочитает воображаемые 1119
  9. Между бедой и красотой. Зачем идти на выставку "Чистое искусство" в "Мыстецьком арсенале" 1605
  10. Гори, гори ясно. 5 лучших книг апреля 761
  1. Возле посольства России в Киеве появилась "пропасть" 3289 / 3736
  2. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 2831 / 5380
  3. В Тернополе в торговом центре мужчина при свидетелях похитил из банкомата полмиллиона 2483 / 2773
  4. Портрет самых богатых. Чем украинские миллионеры отличаются от богатейших граждан других стран 2400 / 2638
  5. Посольство Украины объяснило, почему США сократят помощь нашей стране 2027 / 2314
  6. MH17: Экспертиза установила, кому принадлежит голос организатора транспортировки "Бука" 1951 / 2144
  7. Еще одного актера из РФ не пустили в Украину 1728 / 1896
  8. В Киеве задержали "вора в законе", крышевавшего автоворов 1670 / 2530
  9. Китай спустил на воду первый авианосец собственной разработки 1669 / 1982
  10. Ученые нашли доказательства падения на Землю кометы 13 тыс. лет назад 1491 / 1702
  1. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 19 / 5380
  2. Послы ЕС одобрили безвиз для Украины 10 / 1071
  3. Маленькие радости. Как украинские женщины борются за комфортное пространство для мам с детьми 10 / 308
  4. Ротшильды или Путин? Кто кого в борьбе за Францию 9 / 855
  5. Успех наполовину. Как у Хорватии получилось и чему может научить Украину опыт хорватов 8 / 2904
  6. В Минюсте выбрали главного люстратора Украины 8 / 1544
  7. Портрет самых богатых. Чем украинские миллионеры отличаются от богатейших граждан других стран 7 / 2638
  8. Президент назначил своего уполномоченного по контролю за СБУ 7 / 1599
  9. В Тернополе в торговом центре мужчина при свидетелях похитил из банкомата полмиллиона 5 / 2773
  10. Годовщину аварии на ЧАЭС впервые отмечают во всем мире 5 / 300
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.