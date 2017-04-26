В Киеве планируют построить пять центров переработки мусора

Сжигать отходы на них не будут

Киевская государственная городская администрация предлагает построить в Киеве пять новых центров переработки твердых бытовых отходов. Об этом говорится в Концепции развития сферы обращения с бытовыми отходами в городе Киеве, сообщает сайт городской власти.

В КГГА уже определили 5 локаций, которые могут стать потенциальными площадкам для строительства центров переработки.

Это участки возле завода "Энергия", возле ТЭЦ 6, у полигона № 1, два участка в Киевской области - в северо-западном направлении и на юге области.

Основной задачей центров станет сортировка мусора на ресурсоценные компоненты (пластик, бумага, стекло, железо и т.д.), биомассу и то, что может использоваться как альтернативное топливо. Сжигания отходов не предусмотрено.

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По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, Киев планирует уменьшать количество мусора, который захороняется, и увеличить штрафы за самовольный сброс мусора минимум в 10 раз (сейчас штраф составляет 1700 грн).

"Ежегодно в столице образуется более 1,2 тонн твердых бытовых отходов, и только 11% сортируются и направляются на переработку. Около 22% сжигается на заводе" Энергия ". Все остальное - идет на захоронение на полигоны. Мы ориентируемся максимально перерабатывать мусор", - сказал Пантелеев.

Напомним, власти Киева ведут переговоры с японскими и французскими компаниями, чтобы построить в столице современные мусороперерабатывающие заводы.