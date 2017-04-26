СБУ: Восемь компаний в Украине использовали и продавали российские шпионские программы

Служба безопасности Украины провела обыски и изъяла компьютерное оборудование в восьми компаниях, которые использовали и продавали запрещенное шпионское программное обеспечение российского производства. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

"По результатам проведенной сотрудниками СБУ операции осуществлены обыски и изъята компьютерная техника в восьми компаниях, которые использовали и реализовывали шпионское российское программное обеспечение со скрытыми функциями негласного доступа, в том числе к информации с ограниченным доступом", - сообщили в СБУ.

В СБУ отметили, что шпионские программы производства РФ относятся к специальным техническим средствам негласного получения информации.

В СБУ продолжается работа по установлению лиц, причастных к их использованию и распространению, выясняются нанесенные национальным интересам Украины убытки.

"В прошлом году правоохранители в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины, прекратили деятельность коммерческой структуры, которая незаконно реализовывала в Украине российское программное обеспечение (ПО). Во время досудебного следствия оперативники спецслужбы установили несколько фирм, обществ и компаний, руководство которых сознательно закупило нелегальное ПО", - заявили в СБУ.

В СБУ отметили, что, начиная с 2014 года, специальными и разведывательными органами РФ используются программы и технические средства для негласного получения разведывательной информации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Репортеров ZIK официально обвинили в подготовке к диверсии

"Российские спецслужбы заинтересованы в получении доступа к информации объектов критической инфраструктуры, а также предприятий, имеющих важное оборонное значение. Подобное программное обеспечение устанавливается как на персональные компьютеры, так и на мобильные терминалы для доступа к электронной почте, мессенджерам и телефонным разговорам", - добавили в СБУ.

Напомним, 19 апреля сотрудники Службы безопасности разоблачили в Киеве подпольную типографию, которая печатала фальшивые документы для сепаратистов.