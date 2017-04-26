Новый люстратор. Кто займётся очищением власти в Украине

25 апреля Министерство юстиции объявило, что конкурс на должность главы люстрационного департамента выиграла Анастасия Задорожная. Эта должность была вакантной с ноября прошлого года, когда по собственному желанию с поста ушла экс-глава департамента Татьяна Козаченко. Вместо неё Минюст назначил новым люстратором помощницу Козаченко, 23-летнюю Анну Калинчук. Это решение вызвало большой резонанс в СМИ и соцсетях, Калинчук упрекали в том, что у неё нет достаточного опыта для такой высокой должности. В результате её так и не допустили к работе. "Анна Калинчук не будет выполнять обязанности директора департамента, поскольку я категорически против назначения лица, в отношении которого возникла столь негативная реакция общества", — заявила тогда замглавы Минюста Анна Онищенко.

Анастасия Задорожная

На вакантную должность объявили открытый конкурс, но определить победителя конкурсная комиссия смогла лишь с третьей попытки. Лучшей из шести кандидатов стала Анастасия Задорожная, с середины марта исполнявшая обязанности главы департамента.

О новом главном люстраторе известно немного. Ей 28 лет, закончила Киевский национальный университет внутренних дел по специальности "правоведение". Согласно данным сайта "Посіпаки", была помощником нардепов Элины Шишкиной (Батькивщина, VI созыв) и Олега Барны (БПП, VIII созыв), более года работает в люстрационном департаменте Минюста.

Задорожная сразу заверила, что люстрационный департамент будет работать "в прежнем режиме". "Работа по реализации закона об очищении власти уже показала результаты. Большая часть проверки по чиновникам уже завершена, закон Украины работает как фильтр относительно претендентов на должности в госслужбе, в органах государственной власти", — заявила она. На этот момент в соответствующем реестре Минюста есть сведения о 935 лицах, сообщила Задорожная. "Актуальными остаются такие направления работы департамента, как ведение судебных дел, их больше 50, всю информацию по этим делам можно найти на сайте Министерства юстиции в разделе "Очищение власти". Минюстом и департаментом по вопросам люстрации было подано около 70 представлений на увольнение судей, а потом ещё пакет относительно 40", — добавила новый глава департамента.

О том, справится ли Анастасия Задорожная с новой должностью и почему в украинских судах так и не произошла люстрация, Фокус поговорил с Карлом Волохом, активистом украинского Общественного люстрационного комитета.

Вы довольны назначением Анастасии Задорожной на должность главного люстратора страны?

— Да, кандидатуру Задорожной мы рассматривали давно. Но нужно понимать, что люстрация в Украине должна была продолжаться всего два года, и она закончилась в ноябре 2016-го. Никаких экстраусилий, которые были нужны в своё время, чтобы её провести и отстоять, уже не требуется. Департамент люстрации сегодня по большому счёту — это сторожевая собака. Он должен следить за тем, чтобы никого не исключили из люстрационного реестра без оснований и чтобы новые чиновники, приходящие на госслужбу, проходили люстрационную проверку. Также департамент должен контролировать, чтобы чиновники, уволившиеся заранее во избежание люстрационной проверки, не смогли в обход закона вернуться в госсектор. Других функций у этого департамента нет.

Если должность главы департамента люстрации не столь привлекательна, почему Задорожную выбрали только с третьей попытки?

— Сегодня уже нет общественного внимания к этому вопросу, да и зарплата там не слишком большая. Поэтому не было желающих на эту должность. У нас в стране вообще в госслужбе люди не очень хотят работать. Даже в Верховный суд с гигантскими зарплатами по украинским меркам желающих намного меньше, чем можно было ожидать.

В социальных сетях снова обсуждают возраст нового главного люстратора. Говорят, в 28 лет нет достаточного опыта, чтобы занимать такую должность. Как вы думаете, Задорожная справится?

— В Украине нет такой ситуации, которую в социальных сетях не будут критиковать. Кто может знать лучше, подойдёт ли Задорожная, если не её бывшая начальница Татьяна Козаченко? Она говорит, что справится, значит, так и есть. Тем более, повторяю, никаких подвигов от неё не требуется. Нужно быть порядочным и принципиальным человеком, чтобы не разрушить то, что уже сделано.

На ваш взгляд, Анастасия Задорожная порядочный и принципиальный человек?

— Для меня имеет значение мнение о Задорожной Татьяны Козаченко. У неё оно позитивное.

В контексте люстрации часто говорят о том, что в судах её не было. Как вы думаете, почему?

— В судах её действительно не было, но это и не нужно. Сейчас она проходит в рамках судебной реформы. Мы видим полный перенабор судейского корпуса, начиная с Верховного суда, по критериям гораздо жёстче, чем были прописаны в люстрационном законе. Сравнивая с судебной реформой, люстрация — это детский лепет.