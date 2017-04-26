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Главная » Страна » Новости партнеров «Дизель Шоу» отметил два года аншлагами и новыми традициями

Новости партнеров «Дизель Шоу» отметил два года аншлагами и новыми традициями

<span class="label">Новости партнеров</span> «Дизель Шоу» отметил два года аншлагами и новыми традициями

«Дизели» собрали 8000 зрителей в Национальном дворце искусств «Украина» и показали новую программу «Весна смешна». Телеверсию концертов «Дизель Шоу» смотрите на телеканале ICTV с 5 мая, по пятницам, в 21:20

26.04.17 232
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«УкрАвтодор» и многодетный «папанька»

В Национальном дворце искусств «Украина» в Киеве представили новую программу от «Дизель Шоу». Веселое представление для всей семьи, сотканное из забавных ситуаций и жизненных историй, началось с музыкального приветствия от актеров «Дизель Шоу»: Егора Крутоголова, Евгения Сморигина, Марины Поплавской, Евгения Гашенко, Олега Иваницы, Яны Глущенко, Александра Бережка и Виктории Булитко в окружении артистов цирка и балета. Всего более 30 актеров одновременно вышло на главную сцену Дворца.

Два вечера подряд со сцены звучали самые актуальные, невероятно смешные, честные и понятные каждому шутки. Зрительский зал то и дело взрывался хохотом, кричал «Браво!». А во время номера про состояние дорог в стране, где Егор Крутоголов сыграл бывалого дальнобойщика, а Евгений Гашенко – чиновника из «УкрАвтодора», мужчины утирали слезы от смеха и прямо в середине номера стоя аплодировали и кричали: «Молодцы!». А задумка номера проста и понятна - водитель устроил чиновнику испытание: заставил его проехаться на симуляторе украинских дорог по всем известной «убитой» трассе Киев-Кривой Рог-Кропивницкий.

Не обошлось без любимых номеров зрителей на бытовые темы. По традиции, «заслуженная» теща страны Марина Поплавская сорвала шквал аплодисментов, когда «налаживала» отношения с нерадивым «зятем» Александром Бережком. Только на этот раз проблема отцов и детей решилась кардинально - Марина «ушла» в колодец. А идиллию сценических мужа и жены Виктории Булитко и Саши Бережка нарушила любимая «бабуля» Украины - Евгений Сморигин. Посмеялись во время концерта и над молодыми папочками. Егор Крутоголов, Евгений Гашенко и Александр Бережок вжились в роль как нельзя лучше – опыт отцовства уже есть у всех актеров. Особенный восторг вызвал отец семерых детей в исполнении Евгения Сморигина, когда его герой прямо на сцене узнал, что скоро снова станет папой.

Кстати, многодетный папа в жизни снова переживал за кулисами за своего старшего сына – 7-летнего Лешу. Юный актер отлично справился со своей ролью и не забыл слова. Взволнованный Сморигин-старший после номера признался: «Пока стоял за кулисами, потерял от волнения пять килограммов».

Новые традиции

Шутили «Дизели» об асфальте, который «тает» каждую весну, похудевших в погоне за львовским мусором ментах, первом в истории суде над мэром города, сказках о безвизе. Не осталась в стороне и актуальная, особенно для жителей столицы, тема подготовки к Евровидению.

Перед окончанием учебного года подняли тему выпускных вечеров. Родителям старшеклассников «дизели» посвятили очень смешной и правдивый номер о том, как те отпускают своих чад отмечать окончание школы.

А в номере «На приеме у пластического хирурга» на сцене появились известные кавээнщики, шоумены – уралец с киевской пропиской Сергей Писаренко и участник многих юмористических и вокальных украинских телевизионных проектов Евгений Никишин. Юмористов встретили отлично, а создатели «Дизель Шоу» после пообещали: «Если зрители будут хорошо отзываться, будем приглашать Сергея и Женю регулярно!».

И еще шеф-редактор программы Алексей Бланарь заявил о новой традиции «Дизелей»:

– В будущих концертах «Дизель Шоу» продолжит традицию приглашать друзей. Мы хотим расширять нашу «Дизель-Семью».

Юмор сквозь слезы

Порадовали «дизели» и своими фирменными музыкальными номерами. Песню «Про размер большой и маленький» под бурные аплодисменты исполнили Виктория Булитко и Марина Поплавская. Не отставали и мужчины – на мелодию «А нам все равно» зал «зажгли» Олег Иваница, Егор Крутоголов, Евгений Гашенко и Александр Бережок, исполнив юмористическую композицию о руководстве «Автодора», для которого, по мнению актеров, и придумали безвиз. «Но не свалят все, если нет дорог!» – подытожили они в конце сценки.

Завершила оба вечера трогательная, щемящая песня про Украину на мелодию Владимира Ивасюка «Я піду в далекі гори». В ней Виктория Булитко и Яна Глушенко задушевно рассуждали о спорах между Правобережной и Левобережной Украиной. И с ними сама «ненька-Україна» – великолепная Марина Поплавская. О чем именно пели актрисы «Дизель Шоу», смотрите уже 5 мая, а далее каждую пятницу, в 21.20 на канале ICTV.

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