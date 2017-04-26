Минэкологии: В Чернобыльской зоне стартовало строительство первой солнечной электростанции

Украинский инвестор начал строительство небольшой солнечной электростанции в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов со ссылкой на профильного министра Остапа Семерака.

"Первый проект возобновляемой солнечной энергетики на территории Чернобыльской зоны уже начали реализовывать. Сегодня можем говорить о первых частных инвестициях в эту зону. Это небольшая солнечная станция, которая уже строится. Это украинский инвестор", - сказал министр.

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По его словам, правительство продолжает работу над созданием условий для успешной реализации проекта большого парка солнечных электростанций на территории зоны отчуждения ЧАЭС.

"Благодаря ежедневной работе по преодолению последствий катастрофы в зоне отчуждения поддерживается высокий уровень экологической безопасности", - добавил Семерак.

Напомним, в феврале под Киевом была построена и запущена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 300 киловатт.