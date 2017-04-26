СБУ проводит обыски в офисе Укргаздобычи

Служба безопасности Украины проводит обыски в офисе компании "Укргаздобыча". Об этом сообщила пресс-служба компании на своем сайте.
"Обыски проводятся представителями СБУ по постановлению следственного судьи Шевченковского района Киева об изъятии компьютерной техники у руководителей компании и серверов. Представители СБУ мотивируют обыски якобы незаконным использованием программного обеспечения, которое компания официально и легально закупила через систему ProZorro", - говорится в сообщении.
Напомним, торговая компания Tedis Ukraine (ранее - "Мегаполис-Украина"), являющаяся крупнейшим табачным дистрибьютором в Украине, заплатила 300 млн гривен штрафа, который был перечислен в госбюджет страны.