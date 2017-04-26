В зоне АТО ранен украинский военнослужащий

За сутки 26 апреля по состоянию на 18.00 боевики 18 раз обстреляли позиции ВСУ. Один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На приморском направлении из минометов калибра 120-мм противник вел огонь по позициям возле Широкино. Из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал опорные пункты в районе Водяного, а из гранатометов различных систем бил по защитникам Новотроицкого. Вблизи Марьинки действовали вражеские снайперы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина пока не будет прекращать энергоснабжение ОРДО

На донецком направлении минометами калибра 82-мм враг накрывал защитников Авдеевки и Верхнеторецкого, а из стрелкового оружия обстреливал защитников Новгородского. Также в Новгородском активизировался вражеский снайпер.

На луганском направлении из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра российско-террористические подразделения били по опорным пунктам вблизи Новоалександровки. Из минометов 82 мм калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по позициям в районе Троицкого. Позиции около населенного пункта Попасная враг накрывал минометами калибра 120-мм. Из гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров боевики стреляли по защитникам Новозвановка.