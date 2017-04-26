Топ-менеджерам Tedis Ukraine сообщили о подозрении

Их подозревают в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве

Руководителям дистрибьютора табачной продукции Tedis Ukraine (ранее - "Мегаполис-Украина") сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на странице в Facebook.

Сообщения о подозрении были вручены генеральному директору Tedis Ukraine и директору дирекции компании. Их подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

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"В связи с изложенным сегодня, следователями и прокурорами департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ указанным должностным лицам ООО "Тедис Украина" СООБЩЕНО о подозрении в совершении названных выше уголовных правонарушений", - сообщила Сарган.

Напомним, торговая компания Tedis Ukraine (ранее - "Мегаполис-Украина"), являющаяся крупнейшим табачным дистрибьютором в Украине, заплатила 300 млн гривен штрафа, который был перечислен в госбюджет страны.