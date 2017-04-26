САП: Деньги для залога за Насирова имеют законное происхождение

Государственная служба финансового контроля, проверив деньги для залога за главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, пришла к выводу об их законном происхождении.

Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив, передает Радио свобода.

Были ли с этих денег уплачены налоги, должна проверять Государственная фискальная служба, добавил Симкив.

Напомним, отстраненного председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств в сумме свыше 2 млрд грн. Следствие считает, что Насиров, действуя в интересах депутата Онищенко, в рамках "газового дела" безосновательно предоставлял ряду предприятий возможность налоговых обязательств в рассрочку.

3 марта Кабинет министров отстранил от выполнения обязанностей главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова на время проведения расследования.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева арестовал Насирова на 60 суток. 16 марта за главу Насирова внесли залог в размере 100 млн грн.