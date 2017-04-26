Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области провела тактико-специальное учение на базе Международного выставочного центра, где в мае будет проходить песенный конкурс "Евровидение-2017". Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.
"Тренировки прошли в условиях максимально приближенных к реальным. Отработано взаимодействие правоохранительных ведомств, уполномоченных на борьбу с терроризмом, спасательных служб и органов власти. По условиям учения, вооруженные огнестрельным оружием и взрывчаткой "террористы" взорвали легковой автомобиль, захватили заложников, забаррикадировались в помещении МВЦ и сообщили о своих требованиях", - говорится в сообщении.
Члены оперативного штаба спланировали и организовали проведение условной антитеррористической операции. Подразделения спецназначения задержали "террористов", освободили "заложников", медики оказали помощь "раненым", взрывотехническая оперативная группа обезвредила "взрывчатку", найденную в здании.
В СБУ оценили учения как успешные.