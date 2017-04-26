В ПАСЕ призвали Россию отменить решение о запрете Меджлиса, - депутат

Сорок пять членов ПАСЕ подписали декларацию с требованием к России выполнить решение Международного суда ООН относительно возобновления деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и прекращения преследования украинского языка в Крыму. Об этом сообщил в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"45 членов ПАСЕ из различных стран и политических групп подписали декларацию с требованием к оккупанту-РФ выполнить предписание Международного суда ООН относительно возобновления Меджлиса крымских татар и прекращения преследования украинского языка в Крыму", - отметил он.

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По словам Арьева, подписанты также отметили, что возобновление сотрудничества РФ с ПАСЕ возможно только после деоккупации Крыма и полного выполнения Минских соглашений.

"Кстати, подписи собрали быстро и легко", - добавил Арьев.

Напомним, 19 апреля, Международный суд ООН согласился на введение временных мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму. В частности суд, суд обязал РФ воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, возобновить деятельность Меджлиса и обеспечить ведение обучения на украинском языке.