Бывших топ-менеджеров Одесского НПЗ объявили в розыск

Бывший генеральный директор и исполнительный директор Одесского нефтеперерабатывающего завода объявлены в розыск. Их подозревают в махинациях с нефтепродуктами в "преступной схеме Курченко". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Так, следственным судьей Приморского районного суда Одессы по результатам рассмотрения ходатайств областной прокуратуры об аресте бывших генерального директора и исполнительного директора ПАО "Одесский НПЗ", предоставлено разрешение на их задержание, доставку в суд для избрания меры пресечения. Сейчас два бывших должностных лица завода объявлены в розыск. По имеющейся информации, указанные лица скрываются на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Указанные топ-менеджеры подозреваются в уклонении от уплаты налогов в составе преступной организации с использованием возможностей Одесского нефтеперерабатывающего завода, вследствие чего в государственный бюджет не поступило более 2 млрд грн налогов и сборов (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 212, 366 УК Украины).

Напомним, в апреле 2014 года беглый бизнесмен Сергей Курченко был объявлен в международный розыск. В марте 2016 года в отношении Курченко было составлено сообщение о подозрении "как руководителю преступной организации, которая в течение 2013 года и начале 2014 года совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в банковской отрасли".