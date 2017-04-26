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МОК может ввести против России новые санкции из-за допинга

МОК может ввести против России новые санкции из-за допинга
Фото из открытых источников

Вероятность этого очень высока

26.04.17 107
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Международный олимпийский комитет считает возможным введение новых санкций в отношении РФ в связи с использованием допинга в российском спорте. Об этом гендиректор МОК Кристоф де Кеппер заявил в среду на слушаниях комитета бундестага ФРГ по делам спорта, передает DW.

"Вероятность того, что будут дальнейшие санкции, очень высока", - заявил де Кеппер.

При этом он подчеркнул, что окончательное решение о целесообразности новых ограничительных мер в отношении российских спортсменов будет принято после того, как две сформированные летом 2016 года комиссии расследуют обвинения, выдвинутые против РФ, и "сделают соответствующие выводы".

Речь идет о рабочей группе под руководством Дэниса Освальда, расследующей подозрения относительно применения запрещенных веществ отдельными российскими спортсменами. В ее задачи входит изучить пробы всех российских участников зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, летних Игр в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012 году. Вторая комиссия во главе со швейцарцем Самуэлем Шмидом, расследует ситуацию с вероятными систематическими манипуляциями с допинг-пробами в России.

Де Кеппер подчеркнул, что "в результате этих процедур ожидает ряд структурных изменений" в российских антидопинговых механизмах. Он добавил, что российская сторона "признает наличие проблемы".

Ричард Макларен, который также принял участие в слушаниях, в преддверии заседания отметил, что разочарован реакцией МОК и WADA на его второй отчет в декабре 2016 года, поскольку ожидал более решительных действий с их стороны.

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