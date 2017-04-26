Омелян: Ryanair договорился о сотрудничестве с "Борисполем" и "Львовом""

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair договорилась о сотрудничестве с аэропортами "Борисполь" и "Львов".
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время заседания правительства, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
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По его словам, 25 апреля в Белфасте (Ирландия) прошли успешные переговоры компании Ryanair с руководством аэропортов "Борисполь" и "Львов".
Напомним, Ryanair будет совершать рейсы из Киева и Львова. В частности, из Киева самолеты авиакомпании будут летать в Лондон, Манчестер, Стокгольм и Эйндховен. Рейсы из Львова будут выполняться в Эйндховен, Лондон, Берлин, Вроцлав, Меммингем, Краков и Будапешт.