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Финансовые проблемы киевского метро повлияют на пассажиров

Финансовые проблемы киевского метро повлияют на пассажиров
Киевское метро / Фото: veroyatno.com.ua

Неизбежны ухудшения в качестве обслуживания – не будет средств на ремонт эскалаторов, может увеличиться интервал движения поездов

27.04.17 528
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Солидный долг киевского метро образовался в результате сделок с вагонами, цена которых оказалась завышенной в несколько раз. Сейчас подземка должна за 100 вагонов 1,92 млрд гривен, и суд признал обоснованность претензий на эти деньги предприятия Укррослизинг, говорится в сюжете ТСН.

В 2009 году вагоны странным образом сначала выкупила кипрская компания и вывезла их в Литву. Потом у Литвы эти вагоны перекупила британская фирма. Пока вагоны доехали до Киева, они подорожали в 4 раза, а украинский бюджет недосчитался 1 миллиона НДС. Тогда же руководители подземки божились, что платить долги за такие дорогие вагоны им под силу. Однако в 2017 году не только метро, но и город не имеют должной суммы и просят о помощи в СНБО: если фирму-получателя средств подвести под антироссийские санкции, то платить ей не придется.

В то же время, похоже, что списать все на врагов - не удастся. Ведь официально вагоны продала кипрская компания, а законно применить санкции к офшору - сложно.

В метрополитене озабочены тем, где в условиях ареста счетов брать деньги. Чиновники говорят, что на зарплату работников пока хватит, а вот технических резервов осталось на месяц-полтора. Поэтому вскоре неизбежны ухудшения в перевозке - остановки эскалаторов, ремонтировать которые подземке будет не за что. Также может увеличиться интервал движения поездов.

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