Из РФ в оккупированный Донбасс отправился очередной "гумконвой"

Российская Федерация сегодня, 27 апреля 2017 года, отправила в оккупированные районы Донбасса 64-й так называемый "гуманитарный конвой". Об этом говорится в сообщении МЧС России.

Утром очередная колонна грузовиков выдвинулась в сторону границы. По данным МЧС России, колонна доставит около 400 тонн грузов, в том числе детские продуктовые наборы, медицинское оборудование и медикаменты.

Колонна разделится на две части для вторжения на территорию Украины через пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган". Российская сторона утверждает, что в состав колонны входят медики и технический персонал.

Напомним, предыдущий "гумконвой" вторгся в Донбасс 23 марта 2017 года.

Приходящие из России "гумконвои" никто, кроме российской стороны, не оформляет. Неоднократно сообщалось, что на самом деле этими автоколоннами завозятся боеприпасы и просроченные продукты питания, которые распределяются между российскими военными в Донбассе, а также главарями террористов.