Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Из РФ в оккупированный Донбасс отправился очередной "гумконвой"
Ситуация в Донбассе

Из РФ в оккупированный Донбасс отправился очередной "гумконвой"

Из РФ в оккупированный Донбасс отправился очередной "гумконвой"
Фото: AFP

Автоколонна доставит около 400 тонн груза

27.04.17 141
0000

Российская Федерация сегодня, 27 апреля 2017 года, отправила в оккупированные районы Донбасса 64-й так называемый "гуманитарный конвой". Об этом говорится в сообщении МЧС России.

Утром очередная колонна грузовиков выдвинулась в сторону границы. По данным МЧС России, колонна доставит около 400 тонн грузов, в том числе детские продуктовые наборы, медицинское оборудование и медикаменты.

Колонна разделится на две части для вторжения на территорию Украины через пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган". Российская сторона утверждает, что в состав колонны входят медики и технический персонал.

Напомним, предыдущий "гумконвой" вторгся в Донбасс 23 марта 2017 года.

Приходящие из России "гумконвои" никто, кроме российской стороны, не оформляет. Неоднократно сообщалось, что на самом деле этими автоколоннами завозятся боеприпасы и просроченные продукты питания, которые распределяются между российскими военными в Донбассе, а также главарями террористов.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
АТО: Погиб украинский военный, шестеро бойцов получили раненияМОК может ввести против России новые санкции из-за допингаВ ПАСЕ призвали Россию отменить решение о запрете Меджлиса, - депутат

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Череп под кожей. Гарвардский профессор о том, что поможет Украине выйти из кризиса 6860
  2. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 7511
  3. Денег нет. Какая пенсионная реформа нужна Украине 4464
  4. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 5263
  5. Главный экспонат. Что общего у статуи бога Тота и обгоревшего на Майдане фонаря 1528
  6. Долгая дорога к звёздам. Космическая одиссея украинца Ярослава Пустового 2121
  7. Благословенная миссия. Почему американка Брия Блессинг поёт на передовой в АТО 2379
  8. Вулкан по имени Сутин. Почему Ральф Дутли всем путешествиям предпочитает воображаемые 1148
  9. Между бедой и красотой. Зачем идти на выставку "Чистое искусство" в "Мыстецьком арсенале" 1629
  10. Гори, гори ясно. 5 лучших книг апреля 786
  1. Шнуров попал в "чистилище" Миротворца 3607 / 4707
  2. Правительство ввело формулу расчета цены газа для населения 2957 / 3353
  3. Портрет самых богатых. Чем украинские миллионеры отличаются от богатейших граждан других стран 2661 / 2877
  4. Посольство Украины объяснило, почему США сократят помощь нашей стране 2130 / 2381
  5. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 1960 / 5815
  6. Китай спустил на воду первый авианосец собственной разработки 1837 / 2062
  7. На территории детского сада в Киеве произошел взрыв 1686 / 1772
  8. В Украине испытали ракетный комплекс "Ольха" 1325 / 1498
  9. Послы ЕС одобрили безвиз для Украины 1203 / 1240
  10. Чернобыльская весна. Об Адель Лазаревне, Еве Исааковне и немного обо мне 1088 / 1264
  1. Чернобыльская весна. Об Адель Лазаревне, Еве Исааковне и немного обо мне 21 / 1264
  2. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 19 / 5815
  3. Послы ЕС одобрили безвиз для Украины 12 / 1240
  4. Портрет самых богатых. Чем украинские миллионеры отличаются от богатейших граждан других стран 9 / 2877
  5. Шнуров попал в "чистилище" Миротворца 7 / 4707
  6. Годовщину аварии на ЧАЭС впервые отмечают во всем мире 6 / 337
  7. Маленькие радости. Как украинские женщины борются за комфортное пространство для мам с детьми 6 / 382
  8. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 5 / 1323
  9. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 4 / 5263
  10. На территории детского сада в Киеве произошел взрыв 4 / 1772
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.