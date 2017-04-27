В селе Грушовичи в Подкарпатском воеводстве Польши 26 апреля разобрали памятник воинам УПА, который до этого уже несколько раз портили вандалы. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на перемышльский сайт portalprzemyski.pl.

Памятник был возведен на местном кладбище 23 года назад. Село Грушовичи находится рядом с городом Перемышль, где проживает большая украинская община.

По сообщениям польского сайта, памятник демонтировали члены польских националистических организаций по разрешению местной власти как "нелегально установленный".

На фотографиях видно, как мужчины в черных футболках с изображенной на них "антибандеровской" символикой сняли с монумента металлический трезубец, а сам памятник разобрали на части.

Также сообщается, что части монумента будут оставаться на кладбище некоторое время, на случай, если кто-то объявит себя владельцем или ответственным за него.

"Однако, если найдется кто-то, кто захочет использовать их для строительных целей, муниципалитет рассмотрит такой вариант", - говорится в сообщении.

Протест по поводу демонтажа памятника на кладбище в Грушовичах выразило "Объединения украинцев Польши". Организация назвала инцидент в Грушовичах "очередной антиукраинской провокацией".

"Объединение украинцев Польши" подчеркивает, что демонтаж украинского монумента произошел за два дня до 70-летия операции "Висла", во время которой было депортировано около 140 тысяч украинцев в Польшу.

Мероприятия, посвященные этой дате, будут проходить в Перемышле с 28 апреля по 1 мая, поэтому не исключено, что польские радикалы стремятся спровоцировать конфликт с украинской общиной.

Демонтаж памятника под Перемышлем















Фото: portalprzemyski.pl