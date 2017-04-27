Госспецсвязи разработала проект блокировки сепаратистского вещания в зоне АТО

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины разработала проект блокировки сепаратистского вещания в зоне проведения АТО в Донбассе. Об этом на заседании Национального координационного центра кибербезопасности заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает его пресс-служба.

"Информационная агрессия - одна из самых опасных составляющих гибридной войны, которую ведет против нас Россия. Поэтому блокирование деструктивного влияния сепаратистской и российской информационной пропаганды в зоне проведения АТО - одна из наших приоритетных задач", - заявил Турчинов.

По его словам, руководство Госспецсвязи доложило о детально разработанном проекте информационной защиты, который позволит заблокировать антиукраинское телерадиовещание вдоль линии разграничения в зоне проведения АТО. Турчинов также обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением выделить из резервного фонда финансовые ресурсы для реализации проекта.

"Предложенное Государственной службой специальной связи и защиты информации оборудование - украинского производства, оно эффективно решает возложенные на него задачи и на порядок дешевле иностранных аналогов", - отметил Турчинов.

Ранее группа "Информационное сопротивление" сообщила, что российские кураторы в "администрациях глав" "ДНР" и "ЛНР" заявили о требовании администрации президента РФ относительно активизации целенаправленной информационно-пропагандистской работы на подконтрольных Украине территориях (прежде всего - с целевой аудиторией в Донецкой и Луганской областях), с использованием подконтрольных боевикам СМИ, соцсетей, агентуры на прифронтовых территориях.