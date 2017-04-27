Вадим Свириденко перенес ампутацию ног и рук, однако не сдался, прошел курс реабилитации в США и заново открыл жизнь

Североатлантический Альянс снял мотивационное видео об истории украинского солдата сил антитеррористической операции, который во время интенсивных боев с российскими оккупантами под Дебальцево в начале 2015 года получил ранение и тяжелейшее обморожение обеих ступней и кистей рук.

Побывал в плену, 42-летний киевлянин Вадим Свириденко перенес ампутацию, однако не сдался, прошел курс реабилитации в США и заново открыл жизнь.

Об этом речь идет в видео "Путь Украины к восстановлению", которое опубликовано на странице Альянса в Facebook.