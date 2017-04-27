На ВНО-2017 зарегистрировалось меньше абитуриентов, чем в прошлом году

Для прохождения внешнего независимого оценивания зарегистрировалось более 240 тысяч абитуриентов. Об этом заявил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, передает Укринформ.

"В этом году для прохождения внешнего независимого оценивания зарегистрировались более 240 тысяч человек. Это меньше, чем в прошлом году", - отметил Карандий.

Он подчеркнул, что этому есть несколько объяснений.

"Факторов два. Первый фактор - демографический, потому что количество выпускников общеобразовательных учебных заведений меньше, чем в предыдущие годы. К сожалению, у нас еще сохраняется негативный демографический тренд, то есть еще год-два у нас будет уменьшение количества выпускников общеобразовательных учебных заведений", - рассказал Карандий.

Второй фактор, который отметил директор УЦОКО, связан с административными действиями.

"Как вы знаете, условиями приема на 2017 год предусмотрено, что к участию во внешнем независимом оценивании в 2017 году будут допускаться лица, которые имеют сертификат качества как 2017 года, так и сертификаты 2016 года. Поэтому, проводя структурный анализ участников ВНО, мы отмечаем то, что наиболее значительное уменьшение у нас пошло именно за счет выпускников предыдущих лет", - отметил Карандий.

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По его словам, больше всего абитуриентов зарегистрировалось на сдачу ВНО по украинскому языку и литературе: "Традиционно наиболее массовым предметом, который выбирают на ВНО, является украинский язык и литература. В частности, в этом году тест по соответствующему предмету будет проходить 239 тысяч 945 человек".

Карандий добавил, что вторым предметом по популярности является история Украины, дальше идет математика. Он также отметил, что по сравнению с прошлым годом наблюдается тенденция к увеличению количества желающих сдать ВНО по биологии и географии. Наименьшей популярностью пользуется физика.